AKTUELNO

Hronika

DRAMA U ĆUPRIJI: Upali u prodavnicu i plen spakovali u dva džaka, pa krenuli da beže! Povredili i vlasnika radnje...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Osumnjičeni se terete da su počinili krivična dela - izazivanje opšte opasnosti i teška krađa u pokušaju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji podneće krivičnu prijavu protiv D. Đ. (40) i A. J. (19) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i teška krađa u pokušaju.

Oni se sumnjiče da su provalili u prodavnicu u okolini Ćuprije i u dva džaka spakovali ukradenu robu, a potom automobilom kojim su bežali udarili četrdesetosmogodišnjeg vlasnika prodavnice i lakše ga povredili.

Policija ih je ubrzo pronašla i protiv njih će biti podnete krivične prijave u tom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu.

Autor: D.Bošković

#Drama

#džak

#prodavnica

#vlasnik radnje

#Ćuprija

POVEZANE VESTI

Hronika

RASVETLJEN NIZ ČUDNIH ZLOČINA U BEOGRADU! Zapaljena dva, a oštećeno čak 15 automobila kasno sinoć, policija otkrila počinioca

Hronika

SASLUŠAN SVIREPI UBICA I PIROMAN IZ OBRENOVCA Osumnjičen za teško ubistvo se ovako branio na sudu: Srđan zapalio kuću komšiji, pa ubio njegovog sina!

Hronika

FRIŽIDER PAO NA PROVALNIKA I UBIO GA, SAUČESNIK POBEGAO: MUP se oglasio, otkrili jezive detalje bizarne nesreće kod Trstenika

Hronika

HOROR U BUDVI! DEČAK IZ SRBIJE TEŠKO POVREĐEN: Besni muškarac kolima uleteo u grupu mladića, JURIO IH AUTOM da ih pregazi

Hronika

Uhapšen mladić koji je bacio 'molotovljeve koktele' u 2 ugostiteljska objekta: Oglasio se MUP

Hronika

OVO JE CRNOGORAC KOJI JE UDARIO DEČAKA IZ SRBIJE: Predstavio se kao policajac pa se zaleteo u grupu ljudi