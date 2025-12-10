ŽENA KOJA JE ISEČENA NOŽEM I OŠIŠANA U GARAŽI BILA ČLAN KRIMINALNE GRUPE Napadači u bekstvu

Nakon incidenta, napadači su pobegli, a policija još uvek traga za njima.

H. T, koja je brutalno napadnuta u garaži jedne stambene zgrade, kada su je, kako se sumnja, maskirani napadači isekli nožem nakon čega su je i ošišali, obuhvaćena je naredbom o sprovođenju istrage Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je bila član organizovane kriminalne grupe koja je u periodu od početka 2020. godine do 09.01.2024. godine izvršila krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prikrivanje, falsifikovanje isprave, posebni slučajevi falsifikovanja isprava i navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Napadnuta žena, H. T. je uhapšena u akciji koja je realizovana po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa MUP-om, UKP-om, SBPOK-om, u januaru 2024. godine.

Podsetimo, H. T. navodno je brutalno pretučena u sačekuši u garaži koja se nalazi u sklopu zgrade u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su nju tom prilikom maskirani napadači nekoliko puta posekli nožem, a onda su je navodno i ošišali.

Nakon incidenta, napadači su pobegli, a policija još uvek traga za njima.

Kako saznajemo, žrtva ovog napada, H. T., navodno je rekla da ne zna šta bi mogao da bude motiv ovog brutalnog napada.

Autor: A.A.