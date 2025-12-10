AKTUELNO

ĆERKA PRETUKLA MAJKU KOD VLADIČINOG HANA: Ženi ušivali glavu

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

U selu Stubal kod Vladičinog Hana policiji je prijavljeno da je ćerka pretukla majku udarajući je u predelu glave, što su kasnije lekari definisali kao lake telesne povrede, iako je žena ušivana.

Slučaj su policiji prijavili lekari Hitne pomoći u Vladičinom Hanu, a žena je medicinski zbrinuta u vranjskom Zdravstvenom centru gde joj je sanirano više povreda.

Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva iz Vladičinog Hana Dragan Nikolić potvrdio je slučaj i rekao da je naloženo da se osumnjičena smesti u psihijatrijsku ustanovu.

Autor: D.Bošković

