DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA NA VRAČARU: Vlasnik kafića izrešetan u noge, policija na terenu

U popodnevnim satima došlo je do oružanog incidenta u popularnom beogradskom naselju Vračar.
Kako saznaje "Telegraf.rs", pucnjava se dogodila u jednom kafiću.
Nezvanične informacije ukazuju da je u incidentu ranjen jedan muškarac, a reč je o vlasniku poznatog lokalnog ugostiteljskog objekta. Muškarac je, prema prvim saznanjima, pogođen u noge.
Prevezen u Urgentni centar, MUP pokrenuo "Vihor"
Na mesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.
Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.
Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.
Autor: Marija Radić