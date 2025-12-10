AKTUELNO

Hronika

MLADIĆ SE UBIO ZATO ŠTO GA JE ŠIPTAR MUČIO! Spasojevića grizla savest zbog smrti Novaka Stevanića: Ovo je bila PRVA OTMICA ZEMUNSKOG KLANA

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Privatna arhiva ||

Novaka Stevanića 1997. godine otela su trojica policajaca PS Zemun i predala ga Dušanu Spasojeviću, koji ga je mučio dok nije priznao gde njegovi roditelji čuvaju novac.

Novak Stevanić (22) ubio se u aprilu 1998. godine, jer nije mogao da izdrži pritisak koji su, posle njegove otmice, na njega vršili Dušan Spasojević, članovi "zemunskog klana" i policajci. Ubeđivali su ga da je sve izmislio. Sećam se da mi je Dušan, kada sam saznao da se ubio, rekao: "Išao sam, zapalio sam mu sveću". Grizla ga je savest.

Ovo je pred Višim sudom u Beogradu rekao bivši pripadnik "zemunskog klana" Nikola Bajić, kojem se sudilo zbog sumnje da je sa tada aktivnim policajcima učestvovao u prvoj otmici klana. Stevanića su, kako je potvrdio, 1997. godine na ulici otela trojica policajaca i predala ga vođi "zemunskog klana" Dušanu Spasojeviću Šiptaru.

Foto: Facebook.com/Bombe devedesetih

- Kriv sam. Ne želim nikoga da uvalim, ali ni da pomognem. Čitavu noć čuvao sam Novaka u garaži. Sećam se da je to bilo kada je poginula princeza Dajana - rekao je Bajić.

On je potvrdio da su Novaka službenim vozilom presreli optuženi, tada policajci PS Zemun, Milan Radukić, Saša Đajić i Zoran Vukojević Vuk. Pokazali su mu legitimacije, vezali ga i ugurali u "golf 2", za čijim je volanom bio pripadnik "zemunaca", optuženi Goran Ristić, a u autu je bio Spasojević. Odvezli su ga u garažu na Novom Beogradu, u kojoj su imali štek-stan.

- Bio je skroz uvezan. Dušan ga je pitao gde su pare, ponavljao je da ne zna. Uhvatio ga je za vrat i tresao, davio ga je. Udario ga je pištoljem po glavi, nastao je pakao i Novak je rekao: "Stani!" Opisao je gde su u stanu njegovi roditelji čuvali sef - rekao je on i dodao da je pokojni vođa klana, koji je ubijen u akciji "Sablja", odjurio u stan, a njega ostavio da čuva mladića u garaži, u kojoj je bilo 45 stepeni.

pročitajte još

Evo ko je Vuk Bajrušević koji je upucan u kafiću na Vračaru: Napadač pešice pobegao s lica mesta, OVO su novi detalji

- Masku sa lica nisam smeo da mu skinem. To su bile novine oblepljene selotejpom, ruke su mu bile vezane. Meni nije bilo dobro, a zamislite tek njemu. Ujutru je došao Dušan, mislio je da Novaka pusti tek uveče, ali sam mu rekao da neće preživeti i tada je dozvolio da ga odvedemo Mile Luković i ja. Ostavili smo ga na Savskom nasipu, kao na filmovima. Luković mu je rekao da se okrene i da broji dok ne odemo - ispričao je optuženi.

Objasnio je da je Spasojević rekao da je razočaran, jer je dojava bila da će naći pola miliona ili milion maraka, a da su našli samo 50.000 i 4,5 kilograma zlata.

Foto: Privatna arhiva

- Rekao mi je: "Dao sam sve džukelama Radukiću i Vuku" - izneo je teške optužbe na račun penzionisanog policajca i Vukojevića, koji je ubijen pošto je postao svedok-saradnik.

pročitajte još

'SEDEO SAM TIK DO NJEGA, PRIŠAO JE MLADIĆ SA KAPULJAČOM I UPERIO PIŠTOLJ' Očevidac ranjavanja Vuka Bajruševića opisao dramu (FOTO+VIDEO)

pročitajte još

ŠAL NA LICU, SIVA JAKNA I KAPULJAČA! Pink.rs saznaje: Evo gde se napadač na Bajruševića uputio nakon pucnjave! NA SNAZI AKCIJA 'VIHOR 3'

Autor: Marija Radić

#Dečak

#Novak Stevanić

#Otmica

#Porodica

#Zemunski klan

#prva otmica zemunskog klana

POVEZANE VESTI

Svet

Monstrum Stefan, koji je vezivao, silovao i mučio dete 6 godina, konačno je osuđen

Hronika

OVAJ OZLOGLAŠENI ČLAN ZEMUNSKOG KLANA JE BIO GEJ! Policija ga uhvatila sa golim muškarcem u kolima... 'Šiptar mu nabacio ĆIĆOLINU'

Lifestyle

Blokiraćete uvećanje bogatstva: Novac je energija, zato nikako ne treba da ga držite na ovih pet mesta u kući

Svet

TUKLI GA DO SMRTI, ONA SVE GLEDALA: Braća se krvavo osvetila zetu koji je maltretirao njihovu sestru!

Dom, Lepota i Moda

Imate kaktus u kući? Evo zašto su ga stari narodi uvek držali na pragu

Hronika

UBICA JE UBADAO MOG SINA DOK SU GA TROJICA DRŽALA NA PODU! Majka otkrila nove detalje strašnog zločina na Vračaru: ON MOŽE BITI BILO GDE I MOŽE OPET D