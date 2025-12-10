Šest osoba saslušano zbog MILIONSKE PREVARE: Evo za koji iznos su oštetili budžet

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv šestoro osumnjičenih koji su prevarom u privrednom poslovanju oštetili više privrednih društava iz Republike Srbije za ukupno oko 62 miliona dinara.

Osumnjičeni Aleksandar Ć, Nevena Ć, Željko G. i Miloš S, Petar M. i Ivan Ž. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem.

Nakon saslušanja postupajući javni tužilac je predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima Ivanu Z, Aleksandru Ć, Neveni Ć. i Milošu S. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke, a Aleksandru Ć. i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Postoje osnovi sumnje da su Aleksandar Ć, Nevena Ć, Željko G. i Miloš S. od februara 2024. godine do kraja maja 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveli u zabludu predstavnike više privrednih društava na teritoriji Republike Srbije da im isporuče robu, koju nikada nisu platili.

Veći deo preuzete robe su prodavali za gotov novac koji su zadržavali za sebe, dok su preostalu robu pribavljenu na prevaran način prodavali preko svog privrednog društva i to kupcima koji su im plaćanje vršili uplatama na račun tog privrednog društva.

Zatim su tako prikupljena novčana sredstva osumnjičeni dalje koristili za vršenje avansnih uplata novim dobavljačima, dovodeći ih tako u zabludu da će robu platiti.

Na ovaj način osumnjičeni su na štetu više privrednih društava pribavili protivpravnu imovinsku korist od 23.927.346 dinara.

Takođe, postoje osnovi sumnje da su Petar M. i Ivan Ž. zajedno sa Aleksandrom Ć, od februara 2021. do avgusta 2021. godine dovodili u zabludu zaposlene u jednom privrednom društvu iz Beograda, od kojih su preuzeli robu ukupne vrednosti 38.037.769,73 dinara, koju su nakon preuzimanja nezakonito otupili, a da istu predhodno nisu isplatili oštećenom privrednom društvu.

Na taj način su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u vrednosti preuzete robe.

Autor: S.M.