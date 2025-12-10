JOCA AMSTERDAM PUŠTEN NA USLOVNU SLOBODU: Apelacioni sud uvažio žalbe branilaca, evo do kada može biti van zatvora

Apelacioni sud u Beogradu odobrio je danas uslovni otpust Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam, preinačivši prvostepenu odluku Višeg suda koji je u septembru odbio njegovu molbu.

Viši sud u Beogradu je 30. septembra 2025. godine, rešenjem K 601/10, Kuo 351/25, odbio zahtev Jocića za puštanje na uslovni otpust, podnet 22. avgusta. Na tu odluku žalbu je podneo njegov branilac.

Nakon održane sednice veća, Apelacioni sud je 10. decembra doneo rešenje Kž uo 316/25, kojim je žalbu uvažio i naložio da se Jocić odmah pusti na slobodu. Uslovni otpust može trajati najduže do 28. februara 2026. godine.

Kako se navodi u obrazloženju drugostepenog suda, iz izveštaja ustanove u kojoj Jocić izdržava kaznu proizlazi da je ostvario "maksimalni napredak u tretmanu" i ispunio sve predviđene ciljeve programa postupanja. Sud ocenjuje da se može osnovano očekivati da će se Jocić na slobodi dobro vladati i da neće ponovo izvršiti krivično delo do isteka kazne, zbog čega je molba odbrani na kraju usvojena.

Jocić je kaznu od 15 godina zatvora izdržavao po presudi Višeg suda iz 2010. godine.

Autor: Iva Besarabić