IMALA VIŠESTRUKE TEŠKE POVREDE: Umrla žena (79) koju je udario kamion na Matejevačkom putu u Nišu

Ženu (79) na Matejevačkom putu u Nišu udario je kamion. Ona je u međuvremenu preminula od zadobijenih povreda u UKC Niš.

Kamiondžija se odvezao sa mesta nesreće, ali je, prema saznanjima, policija uspela da pronađe vozača za kog se sumnja da je kamionom naleteo na staricu i u toku je rad na rasvetljavanju svih okolnosti nesreće.

Povređena žena je odmah nakon udesa hitno transportovana u Univerzitetski klinički centar u Nišu, ali lekari nisu uspeli da je održe u životu zbog teških povreda koje je zadobila.

- Ženska osoba (79) dovezena je bez vitalnih parametara sa višestrukim teškim povredama. Pokušane su sve mere reanimacionog zbrinjavanja, ali je, na žalost, preminula na prijemu - rečeno je u UKC Niš.

Policija je intenzivnim radom uspela da pronađe vozača koji je, kao se sumnja, kamionom udario ženu na Matejevačkom putu. On je u pratnji policije doveden na mesto nesreće radi vršenja uviđaja.

U ulici u kojoj se desila nesreća jedan kamion je oko 16 časova odšlepan uz pomoć velikog vučnog vozila u pratnji dva automobila policije. Nezvanično se saznaje da se saobraćajna nesreća desila van pešačkog prelaza, ali će svi detalji biti zvanično poznati po okončanju istrage. U toku je rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Kao je ranije saopšteno iz policije, saobraćajna nesreća se dogodila oko 12.30 časova kada je prijavljeno da je na Matejevačkom putu teretno vozilo oborilo pešaka a potom se udaljilo sa mesta nezgode.

Na mestu gde je poginuo pešak u toku popodneva obavljen je uviđaj.

Autor: Iva Besarabić