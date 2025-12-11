AKTUELNO

PUCNJAVA U OBRENOVCU: Mladić ranjen na parkingu restorana, u toku potraga za napadačem

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Danas oko 12 i 30 sati došlo je do pucnjave u centru Obrenovca, a kako Kurir saznaje, jedna osoba (28) je ranjena.

- Do pucnjave je došlo u Obrenovcu kod jednog restorana u centru grada, iz vatrenog oružja je ranjen jedan muškarac i on je odmah prevezen u Urgentni centar - kaže izvor Kurira nezvanično.

Prema nezvaničnim saznanjima, do rasprave je došlo zbog parking mesta, da bi uskoro došlo i do fizičkog obračuna i pucnjave.

Policija je odmah izašla na lice mesta, a za počiniocem se, kako saznajemo, i dalje traga.

Istraga u toku.

POSLE 3 GODINE RASVETLJENO UBISTVO ŽENE KOD KUČEVA: Ubica već robija zbog drugog ubistva, evo ko je on! (FOTO)

Autor: Marija Radić

