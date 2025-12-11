'OSOBE KOJE SU NAPADALE NOVINARE BIĆE PROCESUIRANE' Dragan Vasiljević: Molim za strpljenje i poverenje u policiju

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je danas da je Policijska uprava za grad Beograd raspisala potragu za licem koje je 20. novembra u blizini Pionirskog parka napalo ekipu televizije N1, a da je policija identifikovala osobu koja je 2. novembra napala novinarku Insajdera i da je potraga u toku.

"Budite strpljivi. Vrlo brzo će i to lice biti procesuirano, kao i sva druga lica. Evo, godinu dana policija je napadnuta sa svih strana. Da ne rade ovo, da ne rade ono, da neće ovo, da neće ono. Apsolutno vam kažem da to nije utemeljeno u stvarnosti i u realnosti. Sa aspekta rada policije, sva lica će biti identifikovana i procesuirana", rekao je Vasiljević na pitanje novinara N1 zbog čega još nije uhapšena osoba koja je napala novinarsku ekipu te televizije.

Vasiljević je na pitanje kako je moguće da policija spreči jednu tužiteljku da obavi uviđaj ispred Doma Narodne skupštine, rekao da nije tačno da policija nekome nije dozvolila da radi svoj posao.

"Policajac na terenu procenjuje i ocenjuje šta je najadekvatnije. Policija štiti sve, a na neki način situacija na terenu diktira konkretno postupanje. Ne možemo mi analizirati tako kako vi hoćete da analiziramo. I ovaj slučaj je situacija za sebe, policija je uradila svoj posao. Ako je neko propustio da nešto uradi ili nije uradio, taj će odgovarati. Nemojte da mislite da će bilo koji policajac ostati zaštićen", rekao je Vasiljević u Palati Srbija gde je, nakon velikog kolegijuma Direkcije policije, predstavio rezultate rada policije za ovu godinu.

Vasilević je zamolio za strpljenje i poverenje u policiju.

"Nadam se da ćete pohvaliti policiju zato što je rešeno svako teško ubistvo u Srbiji, naročito u Beogradu, jer imamo manje mrtvih u saobraćaju, jer je očuvan stabilan javni red i mir, jer je policija maksimalnim naporima uradila sve ono što je u njenoj nadležnosti. Samo vas molim da budete strpljivi i da nađete, kao što ja imam razumevanja za vas i za vaša pitanja, imate i vi razumevanja za policiju, da policija radi svoj posao", kazao je Vasiljević.

On je dodao da policija ima izuzetno dobru saradnju sa tužilaštvom u Srbiji.

"Policija će uraditi svoj posao i taj dan policija je uradila svoj posao", rekao je Vasiljević.

Na pitanje dokle se stiglo u rešavanju slučaja penzionera Ilije Kostića (74), koji je tvrdio da je pretučen u policijskoj stanici u Novom Sadu prošle godine, Vasiljević je naveo da je predmet u nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole već nekoliko meseci, a da je dalja procedura u nadležnosti tužilaštva, odnosno suda u Sremskoj Mitrovici.

"Održano je više ročišta, bila su i prepoznavanja, i za sada oštećeni nije prepoznao izvršioce koji su bili na tim dosadašnjim procesnim radnjama. Ali da ne uđem u neku procesnu radnju i da nešto ne kažem više od onoga što mogu. Znači, što tiče policije Srbije i Direkcije policije, ona je svoj posao uradila. I ovaj predmet nadalje nije u nadležnosti Direkcije policije, već je u nadležnosti drugih državnih organa, uključujući i Sektor unutrašnje kontrole", kazao je Vasiljević.

Autor: D.Bošković