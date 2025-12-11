AKTUELNO

VOZ UDARIO KAMIONET, VOZILO UNIŠTENO! Nesreća kod Pirota: Pričinjena velika materijalna šteta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Plus online, Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić ||

Radni voz, koji je prevozio materijal, udario je u kamionet pirotskih tablica koji se našao na pružnom prelazu kod Naselja Đeram, kod Pirota.

Do nesreće je došlo oko 16.30 časova, a kako prenosi portal "plusonline", kako se radni voz kretao sporo, prilikom sudara došlo je do materijalne štete.

Povređenih nije bilo.

Poznato je da preko pružnog prelaza mogu da se kreću teretna vozila koja, zbog dimenzija, ne mogu da prođu ispod nadvožnjaka.

Prema informaciji sa Železničke stanice danas je tzv. "zatvor" – dan kada se redovni teretni saobraćaj ne odvija, već se kreću samo radne mašine.

Uviđaj je u toku.

Autor: Iva Besarabić

