Hronika

Šamanka iz Srbije najtraženiji begunac u Evropi – trezor ispod bazena otkrio najmračnije tajne

Marijana M. (44), poreklom iz Srbije, jedna je od najtraženijih kriminalaca u Evropi. Tokom života u Austriji, predstavljajući se kao „šamanka“ koja skida crnu magiju, na prevaru je prikupila oko 9,5 miliona evra od najmanje 19 imućnih žena u Nemačkoj i Austriji.

Policija je u njenoj kući u mestu Marija Encersdorf blizu Beča pronašla tajnu prostoriju ispod bazena, u kojoj je bio pravi trezor – 25 kilograma zlatnih poluga, svežnjevi dolara i franaka, nakit, satovi i burme. Zaplenjen je i vozni park vredan više od 300.000 evra, sa luksuznim automobilima poput Aston Martina, Jaguara i BMW-a.

Foto: Foto/LPD NÖ/LKA

Marijana je zajedno sa snajom Anom (30) varala žene ubeđujući ih da je njihov nakit „uklet“ i da ga treba očistiti od zlih sila. Jedna žrtva je predala čak 570.000 evra, verujući da je opsednuta demonima, dok je druga dala 56.000 evra nadajući se izlečenju od raka. Nakon što bi dobile novac ili dragocenosti, prevarantkinje bi nestale bez traga.

Austrijska policija je u februaru uhapsila njenog bivšeg muža i sina, kao i Anu, koja je već tri puta osuđivana za prevaru. Troje austrijskih državljana optuženo je za tešku prevaru, kriminalno udruživanje i pranje novca, ali je Marijana i dalje u bekstvu.

Europol je svrstao Marijanu među najtraženije begunce Evrope, a austrijska policija nudi nagradu od 5.000 evra za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja. Opisana je kao osoba srpsko-hrvatskog porekla, visoka 164 cm, farbane kose, smeđih očiju i „veoma punih usana“.

