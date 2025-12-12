AKTUELNO

Hronika

DVE RUČNE BOMBE NAĐENE PORED PUTA KOD ČAČKA: Policija odmah izašla na teren, usledilo uklanjanje

Izvor: Kurir, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Policijskoj upravi u Čačku danas oko 11 časova prijavljeno je da su u selu Vidova, pored puta Ovčar Banja–Čačak, pronađene dve ručne bombe.

- Policija je odmah po prijavi izašla na teren i obezbedila lice mesta, a o događaju su obaveštene i nadležne službe. Trenutno se sprovode mere u cilju bezbednog uklanjanja eksplozivnih naprava - potvrđeno je za agenciju RINA u čačanskoj policiji.

Saobraćaj na ovom delu puta odvija se uz pojačan oprez, dok policija apeluje na građane da se ne približavaju mestu pronalaska i da poštuju uputstva nadležnih organa.

Autor: D.Bošković

#DVE RUCNE BOMBE

#Put

#uklanjanje

#Čačak

