HOROR U SUBOTICI: Paleta teška više od tonu ubila čoveka! Nesreća se dogodila na sportskom igralištu

Danas se na jednom od sportskih terena na periferiji Subotice nastradao muškarac star 43. godine.

U subotičkoj Policijskoj upravi potvrđuju da je u sportskom centru van gradskih naselja nesrećnim slučajem jedna muška osoba izgubila život.

Prema nezvaničnim informacijama, oko 14.30 časova, prilikom istovara palete sa staklom za padel terene, jedna od paleta, teška više od tonu, je pala na nesrećnog čoveka i usmrtila ga.

Policija je obavila uviđaj, a o tragediji je obavešteno nadležno tužilaštvo u Subotici.

Autor: D.Bošković

