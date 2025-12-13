STRAVIČNI PRIZORI KOD BORA - PINK.RS NA LICU MESTA: Šest automobila završilo u kanalu, auto na krovu, povređeni izvlačeni iz olupina (FOTO+VIDEO)

Užas na putu Bor–Zaječar, u mestu „Kopita“ kod sela Metovnica!

Oko 6 časova jutros došlo je do masovnog izletanja sa kolovoza i prevrtanja čak šest automobila. Na licu mesta zatečeni su stravični prizori – vozila u kanalu, jedno potpuno prevrnuto na krov, staklo i delovi karoserije razbacani na sve strane.

Prema prvim informacijama, 10 osoba je izvlačeno iz vozila pre dolaska vatrogasaca-spasilaca, dok je četvoro povređenih medicinski zbrinuto od strane ekipe Hitne pomoći. Na terenu su odmah intervenisali saobraćajna policija, vatrogasci i lekari.

Fotografije prikazuju jezive scene sa lica mesta – smrskane automobile, razbijena stakla i haos na putu.

Obavljen je uviđaj po nalogu tužilaštva, a uzrok nesreće biće poznat nakon istrage.

Nezvanično, poledica na kolovozu i neprilagođena brzina doprineli su tragediji.

Autor: Dalibor Stankov