AKTUELNO

Hronika

STRAVIČNI PRIZORI KOD BORA - PINK.RS NA LICU MESTA: Šest automobila završilo u kanalu, auto na krovu, povređeni izvlačeni iz olupina (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Užas na putu Bor–Zaječar, u mestu „Kopita“ kod sela Metovnica!

Oko 6 časova jutros došlo je do masovnog izletanja sa kolovoza i prevrtanja čak šest automobila. Na licu mesta zatečeni su stravični prizori – vozila u kanalu, jedno potpuno prevrnuto na krov, staklo i delovi karoserije razbacani na sve strane.

Prema prvim informacijama, 10 osoba je izvlačeno iz vozila pre dolaska vatrogasaca-spasilaca, dok je četvoro povređenih medicinski zbrinuto od strane ekipe Hitne pomoći. Na terenu su odmah intervenisali saobraćajna policija, vatrogasci i lekari.

Fotografije prikazuju jezive scene sa lica mesta – smrskane automobile, razbijena stakla i haos na putu.

Obavljen je uviđaj po nalogu tužilaštva, a uzrok nesreće biće poznat nakon istrage.

Nezvanično, poledica na kolovozu i neprilagođena brzina doprineli su tragediji.

Autor: Dalibor Stankov

#Bor

#Hitna pomoć

#Metovnica

#Pink.rs

#Povređeni

#Saobraćajna nesreća

#Vatrogasci

#Zaječar

#foto

#stravični prizori

#video

#šest automobila

POVEZANE VESTI

Hronika

KOMBI ZAVRŠIO NA BOKU - Prve slike saobraćajne nesreće kod Bora, šest osoba povređeno (FOTO)

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA IZMEĐU ZAJEČARA I BORA: Automobil totalno uništen, Hitna pomoć odvezla povređenog (VIDEO)

Hronika

Teška saobraćajka kod Zaječara: Vatrogasci seku vozila da dođu do povređenih (FOTO)

Hronika

Jeziv prizor na mestu nesreće! Horor na magistrali, vozila zgužvana, tri osobe NA MESTU OSTALE MRTVE

Region

TRAGEDIJA KOD FOČE: Stena SMRSKALA auto, mlada doktorka poginula na licu mesta!

Društvo

OGROMNO KAMENJE SE SRUŠILO NA PUT KOD IVANJICE! Tragedija izbegnuta za dlaku – prizori sa lica mesta lede krv (FOTO)