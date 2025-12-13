TELO MUŠKARCA PROĐENO NA GRADILIŠTU U ZAJEČARU! Kolege zatekle jeziv prizor: Imao je povrede na glavi, a pored njega je bio i SEF?

Telo muškarca, starog 40-ak godina pronađeno je jutros na jednom stovarištu u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da se radi o ubistvu.

Telo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti, saopšteno je iz PU Zaječar.

Kolege pronašle telo muškarca

Telo muškarca pronašli su radnici stovarišta.

- Ja sam došao na posao, kao i svakog dana da radim i zatekao sam kolegu kako leži. Pronašli smo ga oko 06.15 sati. Kada sam izašao zatekao sam kolegu kako leži na stomaku, i primetio da ima udarac u potiljak, a sef je bio pomeren. Sef nisu mogli da odvuku, jer je mnogo težak, tako da mislim da je bilo najmanje četiri čoveka - kaže Sržan Živković, radnik na stovarištu.

Autor: S.M.