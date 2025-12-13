'POMOZITE, SILOVANA SAM, PA ZAPALJENA' Jelena (19) je potpuno naga, dok joj se telo još dimilo, hodala auto-putem

Jelena Đorđević (19) kretala se potpuno naga zaustavnom trakom auto-puta dok se njeno telo još uvek dimilo, kada je ugledala plava rotaciona svetla, u blizini naplatne rampe kod Jagodine.

Ona je ubrzano koračala ka policijskom automobilu koji jopj je dolazio u sesret, sa saobraćajni policajci zanemeli su kada su je videli. Dok je sedela u vozilu MUP-a, ogrnuta u šatorsko krilo i čekala Hitnu pomoć, uspela je da izusti policajcima: "Pomozite, silovana sam, pa zapaljena".

Patrola saobraćajna policije iz Jagodine je tog 3. jula 1996. godine, pre 29 godina, oko 3 časa i 40 minuta primetila kako neko ide zaustavnom trakom na auto-putu te su se zaustavili da vide o čemu se radi i upalili rotaciju.

Pred njim je stajala totalno naga žena sa ozbiljnim opekotinama, dok se njeno telo još uvek dimilo!

Videvši je u takvom stanju, policija je pretpostavila da je ona žrtva saobraćajne nesreće pri kojoj se auto u kome se nalazila ona, zapalio. Pozvali su hitnu pomoć i vatrogasce dok su iz kola uzimali deo šatorskog krila kako bi ogrnuli nesrećnu ženu i smestili je u kola dok ne stigne pomoć.

Preko 80% kože joj bilo spaljeno

Kada su je smestili da legne na zadnje sedište, devojka je uspela da izusti istinu o onome što joj se dogodilo.

"Pomozite, silovana sam pa zapaljena", rekla je ona.

Ubrzo su na lice mesta stigli vatrogasci i Hitna pomoć, koja je odvela u dežurnu bolnicu gde je tim hirurga pokušao sve kako bi joj spasili život.

Ona je primljena u veoma teškom stanju sa preko 80% spaljene kože i teškim povredama glave, a, na opšte zaprepašćenje svih prisutnih, ostala je svesna i sposobna da da izjavu policiji i prijavi muškarca koji joj je to učinio.

Krenula u posetu drugarici

Jelena Đorđević je rođena 1977. godine u naselju Kasijar gde je i živela sa porodicom. Bili su veoma skromna porodica sa petoro dece od kojih je Jelena bila najstarija. Ona je 2.jula krenula u posetu drugarici koja je živela u Ćupriji, oko 21.30 časova, i na izlazu iz Jagodine kod starog puta, stala je da stopira pošto autobusa nije bilo.

Ispred nje se zaustavio automobil marke "zastava" takozvani "stojadin" žute boje, a vozač je izgledao sasvim normalno.

Pomalo buckast, sa izraženom donjom usnom, oko četrdesetak godina i izgledao je kao majstor - tako ga je opisala žrtva policiji, nakon silovanja.

Na njeno pitanje dokle ide, odgovorio joj je da se zaputio ka Paraćinu i da mu nije problem da je poveze pošto mu je svakako Ćuprija bila na putu ka njegovoj destinaciji. Kada je sela u kola, vozač joj je rekao da se veže zbog pojačane policijske kontrole i kako bi izbegli da im pišu kaznu, što je devojka naravno i poslušala.

Skrenuo sa puta u njive, pa je uhvatio za vrat

Desetak minuta vožnje je prošlo kada je vozač pomenuo da mora skrenuti sa glavnog puta ka Mijatovcu kako bi svratio do prijatelja i uzeo benzin, što Jeleni tada nije bilo sumnjivo jer je to mesto svakako na putu ka njenom odredištu.

Međutim, vozač se tamo nije zaustavio već je zgrabio njen pojas, dao gas i zemljanim putevima odveo je u sred njive sa kukuruzima!

Zaustavio je automobil i izašao a za njim je i ona sa nadom da će uspeti da pobegne kroz njivu. Nažalost, on ju je stigao. Zgrabio ju je za vrat i bacivši je na zadnje sedište, uperio pištolj u njeno čelo. Zatim joj je rekao: "Ako budeš pisnula, ubiću te".

Udarao je drškom od pištolja pa zapucaoNakon toga su stigli do ulaza u selo Končarevo kada je skrenuo do velike betonske ograde, što se kasnije ustanovilo da je bila ograda od groblja u tom mestu.

Nasilnik je tada počeo da zlostavlja svoju žrtvu.

Izvukao je Jelenu napolje i odmah počeo da je udara u glavu drškom od pištolja.

Nakon dvadesetak udaraca, devojka je čula kako pištolj puca od jačine udaraca, i municija se rasula po zemlji.

To je razbesnelo ovog napadača koji je nesrećnu devojku zgrabio za glavu i još par puta, njenom glavom, udario u betonsku ogradu.

Prestao je tek kad je pomislio da je ona bez svesti, a on se posvetio skupljanju municije.

Živu je zapalio

Nakon što je skupio svu municiju, rekao joj je da zbog toga što se desilo ona zaslužuje da umre.

Nasilnik ju je tada polio benzinom. Ona je počela da se kotrlja u nadi da će ugasiti vatru dok se nasilnik smejao iznad nje. Začula je motor automobila a zatim pucanj iz pištolja i shvativši da puca ka njoj kako bi dovršio posao, primirila se dok se automobil nije udaljio.

Tek nakon što više nije čula zvuk njegovog automobila, nesrećna devojka je nastavila da se kotrlja kako bi ugasila vatru sa svog tela.

Ugasivši vatru, ustala je, a jedino što je mogla da vidi su bile lopte svetlosti koje su se kretale malo dalje od nje, te je pretpostavila da je u pitanju put i zaputila se u tom pravcu kako bi pronašla pomoć.

Prepoznala ga pa preminula

Na tom putu je srela policiju. Jelena i specijalista su uradili foto-robot napadača koji je odmah objavljen u novinama, a nasilnika je prepoznao jedan muškarac dva dana kasnije i ispričao da se radi o čoveku koji samo tri meseca ranije pokušao da siluje njegovu prijateljicu koja mu je otkrila registarske tablice vozila, a on je saznao da se radi o muškarcu iz Paraćina, našao ga i pretukao.

Policiji je rekao da se radi o Mlađi Milovanoviću, koji je odmah priveden.

Tvrdio je da nema veze sa zločinom.

Kada su Jeleni odnete fotografije na kojima je on i još pet muškaraca, ona je prepoznala njega i označila ga kao njenog krvnika.

Dva sata kasnije je pala u komu iz koje se nikad nije probudila. Preminula je 10. jula 1996. godine.

Tvrdio da je nikad nije videoMlađa Milovanović je prvobitno osuđen na smrtnu kaznu, a potom je kazna preinačena na 40 godina robije, objavljivali su ranije mediji.

- Nikada nisam ni video ni upoznao Jelenu Đordević - bile su poslednje reči njegove odbrane na završnom suđenju u Okružnom sudu u Jagodini.

- Žao mi je što je tragično završila svoj život. Žao mi je i njenih roditelja. Na Pravnom fakultetu sam iz kriminalistike dobio čistu devetku. Da sam počinio taj zločin, znao bih kako da sakrijem dokaze. Niko me nikada ne bi otkrio. Uveravam vas da sam nevin. Iako skoro sedam meseci ležim u zatvoru, nisam nervno popustio. Ne osećam se krivim. Osuditi nevinog čoveka je najveći zločin na svetu... - kazao je on.

U vreme izvršenja zločina Milovanović je imao 44 godine. Mlađa Milovanović je preminuo u zatvoru u Nišu.

Autor: S.M.