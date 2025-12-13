Rekordan broj saobraćajnih nezgoda u Beogradu – čak 157 u jednom danu!

U prethodna 24 časa Beograd je zabeležio rekordan broj saobraćajnih nezgoda – čak 157 u jednom danu.

Dve osobe su teško povređene, a 21 lakše, dok policija upozorava da nepovoljni vremenski uslovi, pojačan intenzitet saobraćaja i sezona slava dodatno povećavaju rizik na putevima.

Rekordan broj nezgoda

Na teritoriji Beograda dogodilo se čak 157 saobraćajnih nezgoda, što je najveći registrovani broj u jednom danu. Teško su povređene dve osobe, a lakše njih 21.

Uzroci – vreme i proslave

Nepovoljni vremenski uslovi, pojačan intenzitet saobraćaja, kao i veliki broj slava i korporativnih proslava dodatno povećavaju rizik na putevima. Policija upozorava da je u ovakvim okolnostima neophodna dodatna pažnja svih učesnika u saobraćaju.

Poseban apel vozačima i pešacima

Policija je uputila poseban apel:

Obratite maksimalnu pažnju na pešake, naročito na pešačkim prelazima

Prilagodite brzinu uslovima na putu

Poštujte saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva

Pešacima se savetuje da budu vidljivi i oprezni, dok se vozačima poručuje da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola.

Poruka MUP-a

„Na putu nisi sam. Nikad.“ – poručuje MUP Srbije, uz podsećanje da odgovorno ponašanje može spasiti živote.

Autor: Dalibor Stankov