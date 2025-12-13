PODNETA PRIJAVA PROTIV VOZAČA: Nesreća kod Metovnice, tri saobraćajne nezgode ujutro na putu Bor – Zaječar!

Na putu Bor – Zaječar jutros oko 5.50 časova dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je povređeno pet osoba.

Četvoro je zadobilo lakše, dok je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.

Led na kolovozu i neprilagođena brzina

Saobraćajna policija je izvršila uviđaj i utvrdila da je do nezgoda došlo usled leda na kolovozu i neprilagođene brzine. Najpre je sa puta sleteo automobil marke „polo“ kojim je upravljala 42-godišnja žena, a potom i „škoda“ koju je vozio 56-godišnji muškarac, u kojoj se nalazila još jedna osoba.

Nesreća tokom pomoći

Kako je dalje utvrđeno, 44-godišnji vozač „alfe“ zaustavio se da pomogne učesnicima nezgode, kada je na njegov automobil naleteo „citroen“ kojim je upravljao 72-godišnji muškarac, sa još jednom osobom u vozilu.

Apel policije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru najavili su podnošenje odgovarajućih prijava protiv vozača i uputili apel svim učesnicima u saobraćaju:

prilagodite brzinu uslovima i stanju puta

ne upravljajte vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

koristite obaveznu zimsku opremu kada na putu ima snega, leda ili poledice

Autor: Dalibor Stankov