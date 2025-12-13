AKTUELNO

Hronika

HOLANĐANIN (22) PRETUČEN U CENTRU BEOGRADA: Udarali ga rukama i nogama gde su stigli – policija traga za napadačima!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Državljanin Holandije S.V.E. (22) napadnut je u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici na Savskom vencu.

Mladić je zadobio povrede glave i tela, a policija intenzivno radi na pronalasku napadača.

Brutalan napad u Karađorđevoj ulici

Incident se dogodio u noći između petka i subote, oko 4.30 časova. Prema prijavi, mladića je napala grupa nepoznatih osoba koje su mu zadale više udaraca rukama i nogama po glavi i telu.

Povrede i zbrinjavanje

S.V.E. je sa povredama prebačen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane lake telesne povrede. Nakon ukazane pomoći, pušten je na kućno lečenje.

Policija istražuje motiv

Motiv napada za sada ostaje nepoznat. Policija je pokrenula intenzivnu istragu i radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Holandija

#Istraga

#Karađorđeva ulica

#Napad

#Policija

#Savski venac

#pretučen

POVEZANE VESTI

Hronika

MLADIĆU (22) POLOMIO KOSTI LICA, DOBIO NAGNJEČENJE MOZGA! Žestoka tuča u centru Beograda: Napadnut ispred kluba, odbija saradnju sa policijom

Hronika

Poznat identitet mladića koji je likvidiran u centru Beograda: Upucan u glavu (FOTOGRAFIJE SA MESTA ZLOČINA)

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Pojavio se SNIMAK UBISTVA u centru Beograda: Jasno se vidi kako je izvedena likvidacija, ali i šta je prethodilo zločinu (VIDEO)

Hronika

ŠRAFCIGEROM NASRNUO NA RADNIKA GRADSKE ČISTOĆE Haos u Beogradu: Žrtva se branila lopatom, policija traga za napadačem

Društvo

BILA JE UMOTANA SAMO U PEŠKIRIĆ I BAČENA PORED KONTEJNERA: Evo gde je tačno u Zemunu pronađena bebica od samo 7 dana

Hronika

MASOVNA MAKLJAŽA USRED BEOGRADA, JEDAN IZBODEN: Sukobila se grupa mladića, sevaju noževi! Policija i Hitna pomoć na licu mesta