HOLANĐANIN (22) PRETUČEN U CENTRU BEOGRADA: Udarali ga rukama i nogama gde su stigli – policija traga za napadačima!

Državljanin Holandije S.V.E. (22) napadnut je u ranim jutarnjim časovima u Karađorđevoj ulici na Savskom vencu.

Mladić je zadobio povrede glave i tela, a policija intenzivno radi na pronalasku napadača.

Brutalan napad u Karađorđevoj ulici

Incident se dogodio u noći između petka i subote, oko 4.30 časova. Prema prijavi, mladića je napala grupa nepoznatih osoba koje su mu zadale više udaraca rukama i nogama po glavi i telu.

Povrede i zbrinjavanje

S.V.E. je sa povredama prebačen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane lake telesne povrede. Nakon ukazane pomoći, pušten je na kućno lečenje.

Policija istražuje motiv

Motiv napada za sada ostaje nepoznat. Policija je pokrenula intenzivnu istragu i radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

Autor: Dalibor Stankov