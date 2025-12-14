Dodavanje jogurta ručku moglo bi smanjiti rizik od hipertenzije, pokazala studija

Jednostavna promena u rutini za ručak – poput dodavanja jogurta obroku – mogla bi značajno doprineti borbi protiv visokog krvnog pritiska, sugeriše nova japanska studija.

Hipertenzija je jedan od najčešćih zdravstvenih problema i često se naziva „tihim ubicom“ jer retko pokazuje simptome. Stručnjaci naglašavaju važnost smanjenja unosa natrijuma i povećanja kalijuma u ishrani kako bi se snizio pritisak.

Krvni pritisak predstavlja silu kojom krv pritiska zidove arterija dok cirkuliše telom. Kada su vrednosti stalno povišene – iznad 130/80 – raste rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Samo u SAD‑u visok pritisak bio je primarni ili doprinoseći uzrok smrti u više od 660.000 slučajeva tokom 2023. godine.

Kako je sprovedena studija?

Istraživanje je obavljeno u Japanu na 166 zaposlenih jedne velike kompanije, prosečne starosti 44 godine. Tokom četiri nedelje, učesnicima su za ručak servirana jela sa niskim sadržajem natrijuma i visokim sadržajem kalijuma, uz obavezni mlečni proizvod – mleko ili jogurt. Korišćena je i zamena za so (75% natrijum‑hlorid, 25% kalijum‑hlorid).

Šta su naučnici otkrili?

Rezultati su pokazali povoljniji odnos natrijuma i kalijuma u organizmu – niže vrednosti natrijuma i značajno više kalijuma. Ipak, nije zabeleženo direktno smanjenje krvnog pritiska, što istraživači pripisuju ograničenjima studije: kratkom trajanju, malom broju učesnika i činjenici da većina nije imala povišen pritisak na početku.

Kako primeniti u praksi?

Studija je potvrdila da smanjenje unosa natrijuma i povećanje kalijuma pozitivno utiče na ravnotežu elektrolita. Zato se savetuje:

Postepeno smanjite količinu soli u jelima.

Ograničite unos industrijski prerađene hrane bogate natrijumom.

Jedite manje u restoranima gde se hrana često obilno soli.

Povećajte unos namirnica bogatih kalijumom – banana, avokado, lisnato povrće, krompir, batat, paradajz, šargarepa, orašasti plodovi, mahunarke i losos.

Začinite jela biljem i začinima umesto solju – cimet, kurkuma, origano mogu dodatno doprineti regulaciji pritiska.

Na kraju, ne zaboravite da je ishrana samo deo slagalice. Redovna fizička aktivnost, kontrola stresa, kvalitetan san, prestanak pušenja i ograničavanje alkohola jednako su važni za održavanje zdravog krvnog pritiska.

Autor: Dalibor Stankov