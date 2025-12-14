Pedofil koji je uznemiravao devojčice u Zemunu sve priznao! Evo kako se izjasnio pred tužiocem

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun su doneli rešenje o zadržavanju okrivljenog A. I. (55) zbog postojanja opravdane sumnje da je 12. decembra 2025 godine izvršio četiri krivična dela polno uznemiravanje na štetu četiri maloletna lica.

Na saslušanju pred javnim tužiocem okrivljeni je priznao izvršenje krivičnih dela, te da je ista izvršio zato što nije popio terapiju koju mu je propisala doktorka iz Instatuta za mentalno zdravlje, gde se leči.

Nakon saslušanja, okrivljeni je pregledan u prostorijama tužilaštva od strane lekara psihijatra koji je dao nalaz i mišljenje da okrivljeni boluje od duševne bolesti, da su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela, kao i mogućnosti da upravlja svojim postupcima isključene i da je indikovano da mu se izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Imajući u vidu postojanje ozbiljne opasnosti da će boravkom na slobodi da učini slično ili teže krivično delo, Treće osnovno javnog tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Prema članu 182a Krivičnog zakonika krivično delo Polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Autor: S.M.