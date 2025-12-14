KRENUO SAM NA NJIH TROJICU, UBILI GA JEDNIM PUCNJEM: Na današnji dan mladi policajac Miroslav (27) poginuo je na dužnosti, dao svoj život za druge (FOTO)

Na današnji dan 2012. godine na dužnosti je poginuo mladi policajac Miroslav Stamenković (27), radeći svoj posao, ono na šta se obavezao građanima i svojoj otadžbini Srbiji.

Sam je krenuo na tri iskusna razbojnika koji su pljačkali zlataru u Vlasotincu. Njegovu mladost i budućnost prekinuli su jednim-jedinim pucnjem. Tog dana nije prekinut samo njegov život, nego i svih onih koji su mu bili najbliži i najviše ga voleli. Primio je metak u grudi

Mladi Miroslav poginuo je dok je pokušavao da spreči pljačku zlatare u Vlasotincu i oslobodi radnice koje su razbojnici vezali. Ranjen u grudi, Miroslav je preminuo na ulazu u leskovačku bolnicu. Sahranjen je uz počasnu paljbu pripadnika Žandarmerije, pod zastavom Srbije, koja je pokrivala kovčeg. Predata je majci Svetlani.

Osumnjičeni za krivično delo razbojništvo Darinko V. iz Berana i Velibor L. iz Bijelog Polja su ranjeni i od zadobijenih povreda su preminuli, dok je treći osumnjičeni Adnan Š. iz Berana lišen slobode.

Na Fejsbuk stranici "Policajac Miroslav Stamenković" svake godine na godišnjicu ubistva osvanu fotografija i reči oupućene Miroslavu:

- Postoje ljudi čija dela nadžive vreme. Miroslav Stamenković, policajac, izgubio je život na današni dan 2012. godine, u Vlasotincu, obavljajući svoju dužnost. Njegova hrabrost, odgovornost i ljudskost ostaju upisani u sećanja onih koji ga pamte i poštuju.Sećamo se. Ne zaboravljamo. Počivaj u miru...

Jedne od prethodnih godina, Miroslavu je upućena i sledeća poruka...

- Koje to vreme može da obriše trag koji je za sobom ostavio? Izgubio svoj dragoceni život u 27 mladih godina, a postao večan. Koliko njih bi tako hrabro pojurilo, bez pancira, u želji da časno obavi svoju dužnost? Stavljajući sigurnost drugih ispred sebe, položio je najveću žrtvu. I sada ga više nema.

A ipak je tu, ako malo bolje pogledate! Odzvanja kroz huk vetra njegov zvonki smeh, i u daljini, na obronku planina, pomalja se sjaj njegovog pogleda. Oseti se njegova ruka na ramenu. Čuje se njegov glas koji negde iz prikrajka šapuće one poznate reči: "Biće sve u redu".

I ako vam nekad nedostaje, pogledajte nebo, reku, travu - pa, svuda ga ima! U svakom kutku ovog beskrajnog svemira možete pronaći deo njega, jer takvi ljudi kao on nikada ne mogu da umru."

Tog kobnog dana, trojica naoružanih pljačkaša, poznati po sličnim nedelima, upali su u zlataru "Unca" odmah po otvaranju i vezali obe radnice. Vlasnik zlatare video je šta se dešava preko video-nadzora i odmah obavestio policiju, ali Miroslav je odlučio da krene sam...

Autor: S.M.