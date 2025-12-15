AKTUELNO

Hronika

BRUTALNO NASILJE U BARAJEVU: Uhapšen muškarac (35) jer je na ulici pretukao bivšu suprugu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Policijske stanice Barajevo uhapsili su u subotu, 13. decembra, muškarca M.Ž. (35) zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici.

Do incidenta je došlo nakon verbalne svađe između M.Ž. i njegove bivše supruge N.J. (30), tokom koje je osumnjičeni ženi zadao više udaraca u predelu tela.

Konstatovane lake telesne povrede

Povređenoj ženi je lekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja u Barajevu.

"Nakon pregleda i ukazane pomoći, pacijentkinji N.J. konstatovane su lake telesne povrede," saopšteno je nezvanično.

Osumnjičenom M.Ž., određeno je zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podneta prijava za krivično delo Nasilje u porodici.

Slučaj preuzima Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje će voditi dalju istragu i odlučivati o daljim zakonskim merama protiv osumnjičenog nasilnika.

Autor: S.M.

