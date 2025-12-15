Užas u Leskovcu: Žena ubijena nasred ulice, bežala od krvnika, nije uspela da se spasi

Ženska osoba tragično je nastradala danas popodne u Leskovcu, kada je, kako tvrde očevici, bežeći od muškarca, sustignuta i izbodena na smrt na Bulevaru Nikole Pašića, nezvanično saznaje Rešetka.

Prema navodima očevidaca, incident se dogodio oko 16.30 časova, kada je muškarac sustigao ženu na bulevaru i naneo joj smrtonosne ubodne povrede.

Ekipe Hitne pomoći odmah su intervenisale, a lekari su na licu mesta pokušali reanimaciju, ali, nažalost, bez uspeha.

Na mestu zločina nalazi se veliki broj policijskih patrola, dok je Bulevar Nikole Pašića zatvoren za saobraćaj.

Iz Policijske uprave Leskovac potvrđeno je novinarima Rešetke da se utvrđuju sve okolnosti ove tragedije, uz napomenu da pucnjave nije bilo.

Kako je potvrđeno portalu Rešetka, počinilac je uhvaćen i preduzimaće se sve zakonom predviđene mere u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

Autor: Marija Radić