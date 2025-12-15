AKTUELNO

POKUŠAO DA UBIJE MAJKU I BABU, TEŠKO IH POVREDIO, A ONDA ZAPALIO KUĆU: Policija uhapsila muškarca iz okoline Subotice

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su L. Š. (40) iz okoline Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je u porodičnoj kući, nakon verbalnog sukoba, zadao više udaraca majci i babi, a potom im zapalio kuću i pobegao.

Povređenim ženama u subotičkoj bolnici konstatovane su teške telesne povrede.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla u blizini centra Subotice i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

PINK.RS NA LICU MESTA! Prve fotografije sa mesta krvoprolića u Leskovcu: Muškarac izbo ženu, ulica pod opsadom (FOTO)

