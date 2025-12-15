AKTUELNO

EVO KO JE OSUMNJIČEN ZA UBISTVO U LESKOVCU! Oglasio se MUP: Muškarac (64) nožem naneo SMRTNE ubode ženi (53) nasred ulice!

Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu su brzom intervencijom uhapsili R. D. (64) iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas oko 16.30 časova u Leskovcu, u Bulevau Nikole Pašića, nožem zadao više uboda pedesettrogodišnjoj ženskoj osobi koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Osumnjičenom je po nalogu višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

