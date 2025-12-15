AKTUELNO

Porodično nasilje u Zemunu: Pijan pretio ženi i sinu nožem

Policija u Beogradu u subotu je uhapsila M.A. (66) i odredila zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici. Naime, on je u Zemunu u pijanom stanju, supruzi suprugom S.A. (65) i sinu A.A. (45) pretio smrću.

Nakon svađe on ih je vređao, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i krenuo prema supruzi, gde ga je u tome sprečio sin, do dolaska policije.

On je od strane policije odveden na VMA, radi utvrđivanja količine alhohola u krvi, jer isti nije hteo da se alkotestira od strane policije.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

TRAMP ODREDIO SUDBINU KIJEVA: Ukrajina je već izgubila teritoriju! Bliži smo miru nego ikada?! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Nož

#Porodično nasilje

#Zemun

#pretnje

#sin

#Žena

