TEŠKA NESREĆA NA ČUKARICI: Radnik pao na gradilištu, bore mu se za život

Tragedija na radu dogodila se u subotu na Čukarici, kada je radnik Predrag B. (42) zadobio teške telesne povrede opasne po život nakon pada sa visine.

Nesreća se dogodila u Ulici Ibarska magistrala, gde je radnik izvodio radove na krovu jedne firme. Prema informacijama, Predrag je pao sa visine veće od pet metara direktno na beton, udarivši glavom.

Povređeni radnik je hitno prevezen u Urgentni centar. Lekari su konstatovali teške povrede glave opasne po život, kao i više preloma po telu.

Radnik je zadržan u Urgentnom centru na daljem lečenju, a lekari ulažu napore da mu spasu život.

Očekuje se da će nadležne inspekcije sprovesti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće na radu.

Istragu je pokrenulo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Policija je obavila razgovor sa zaposlenima na gradilištu koji su svedočili o tragediji.

Autor: Iva Besarabić

