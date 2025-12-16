AKTUELNO

'Pali dileri na Paliluli' Ovo je policija pronašla kod njih

M. L. (34) i A. D. (29) uhapšeni su na Paliluli zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz policije, nakon prikupljenih saznanja, po nalogu nadležnog tužilaštva izvršen je pretres stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili na teritoriji Beograda.

Prilikom pretresa policijski službenici pronašli su i zaplenili oko tri kilograma marihuane, za koju se sumnja da je bila namenjena daljoj distribuciji na ilegalnom tržištu.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Istraga se nastavlja u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

