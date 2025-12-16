ZLOČIN POD VELOM MISTERIJE! Otkriven motiv ubistva žene u Leskovcu: Jedan detalj je POSEBNO SUMNJIV

Policija u Leskovcu istražuje motiv krvavog obračuna koji se juče popodne dogodio u centru ovog grada, kada je Dragan R. (64) nasmrt izbo svoju emotivnu partnerku Juliju N. (53).

Isprva se sumnjalo da je Dragan R. (64) ubio ženu zbog ljubavnih problema, ali tokom policijske istarage pojavila se sumnja da je razlog za ubistvo mnogo banalniji.

Naime, kako tvrde upućeni u ovaj slučaj, ovaj par je došao u sukob zbog novca, tačnije zbog pozajmice koju je Dragan R. (64) pozajmio ubijenoj ženi, sa kojom se viđao.

Prema rečima očevidaca, Julija N. se najpre posvađala, a zatim pokušala da pobegne od čoveka sa kojim je godinama bila u vezi, ali je on sustigao u Bulevaru Nikole Pašića u centru Leskovca, i zadao joj smrtonosne ubode nožem.

Ono što u ovaj slučaj unosi dodatnu misteriju je to što, kako pričaju Leskovčani, Julija N. poreklom Turkinja koja je promenila ime tokom boravka u Srbiji.

Za sada nema zvanične potvrde ove informacije niti saznanja otkud se ona našla u Srbiji niti koliko dugo je tu boravila.

Ono što smo uspeli zvanično da saznamo je da je Julija N. imala finansijskih problema zbog čega se obraćala Centru za socijalni rad u Leskovcu.

- Pre nekoliko godina ona je podnela zahtev za novčanom pomoći ali nismo mogli da joj izađemo u susret jer nije imala prijavljeno prebivalište na području Leskovca - saopštio je Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad u ovom gradu.

Momčilović je takođe zvanično potvrdio da nije bilo prijava za nasilje u porodici između ovo dvoje ljudi.

- Da je bilo prijava nasilja u porodici mi bismo bili uključeni. Međutim, policija nas nije obavestila da je neko od to dvoje ljudi zatražio pomoć tim povodom - naveo je Momčilović.

Leskovčani navode da ovaj par nije rodom iz Leskovca već da su se tu doselili pre izvesnog vremena. Takođe, kako navode, oni nisu živeli zajedno već su samo bili u vezi koja je dugo trajala.

Baš iz tog razloga nemaju saznanja o njihovom životu a još manje o razlozima zbog kojih je došlo do krvavog raspleta njihove veze. Prema navodima policije, Dragan R. je iz Lebana, a žrtva iz jednog sela iz okoline ovog mesta.

Dragan R. je uhapšen ubrzo nakon zločina i određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: S.M.