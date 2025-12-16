Vođa kavačkog klana negira optužbe: Kašćelan tvrdi da nije sarađivao sa

U Višem sudu u Podgorici održano je ročište kotorskoj kriminalnoj grupi kojoj se na teret stavlja šverc 2,5 tona kokaina. Slobodan Kašćelan, označen kao jedan od vođa kavačkog klana, negirao je optužbe da je sa odbeglim Radojem Zvicerom i Vasom Ulićem organizovao kriminalnu grupu.

„Ja nemam više živaca da slušam šta mi se sve stavlja na teret. Sedam postupaka se vodi protiv mene“, rekao je Kašćelan, dodajući da nikada nije poslovno sarađivao sa Zvicerom.

Negirao korišćenje Skaj aplikacije

Kašćelan je odbacio navode da je koristio Skaj aplikaciju. „To što se pominje u optužnici nije moj telefon. Ko zna ko ga je koristio, ako ga je uopšte neko i koristio“, istakao je.

Optužnica protiv više osoba

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, osim Kašćelana, Zvicera i Ulića, obuhvaćeni su i Ivan Delić, Damir Mandić, Radovan Pantović, Vjekoslav Lambulić, Mileta i Radule Božović, Petar Miranović, Nikola Ulić, Vukan Čoković-Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić, Dragan Pavličević, kao i odbegli Vuk Vulević i Leon Drešaj.

Prema navodima tužilaštva, grupa je planirala krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju – 1.570 kilograma krajem oktobra 2020. godine, što su sprečili organi Kolumbije, i 903 kilograma u junu 2021. godine, što su sprečili organi Australije.

Akcija „General“

U okviru akcije „General“, koju su SDT i crnogorska policija realizovali u saradnji sa Europolom, FBI-jem, američkom DEA i australijskom federalnom policijom, početkom aprila uhapšeni su Rajko Smolović iz Bara i Novak Joksimović iz Podgorice. Akcija je sprovedena 17. jula.

Autor: Dalibor Stankov