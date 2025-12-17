'PRIZOR JE BIO STRAVIČAN' Težak udes automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca, strahuje se da ima poginulih (FOTO)

Na obilaznici oko Gornjeg Milanovca jutros je došlo do teškog saobraćajnog udesa putničnog vozila i kamiona.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, postoji sumnja da ima poginulih.

- Prizor je bio stravičan, vozila su bila potpuno uništena i čule su se sirene Hitne pomoći i policije - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Na terenu su ekipe Hitne pomoći koje pružaju medicinsku pomoć povređenima, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i vrši uviđaj.

Saobraćaj na ovoj deonici je privremeno obustavljen.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Autor: A.A.