OSUĐEN UBICA 'ŠKALJARCA' Ibrahimoviću 15 godina robije za likvidaciju, na suđenju sve priznao: Bio mi je drug, ali sam zbog njega imao noćne more!

Zločin se dogodio 27. februara 2024. godine, u jutarnjim časovima u Baru, kada je u škaljarca Edmonda Mustafu napadač ispalio rafal.

Dino Ibrahimović osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubistva "škaljarca" Edmonda Mustafe, koje je počinjeno 27. februara 2024. godine u Baru.

U obrazloženju presude navedeno je, kako piše Pobjeda, da je Ibrahimović oglašen krivim za krivično delo ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optuženi je tokom postupka priznao da je ubio Mustafu.

Prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, Ibrahimović je 27. februara 2024. godine, oko 9.20 časova, u Ulici Popa Dukljanina u Baru, hicima iz vatrenog oružja usmrtio Edmonda Mustafu. Nakon pucnjave, Ibrahimović je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen u barskom naselju Popovići, gde ga je zaustavila policijska patrola, identifikovala i lišila slobode.

Pucao sa kacigom na glavi pa pobegao

Prema navodima, optuženi je na glavi imao kacigu sa zatamnjenim vizirom, dok je u rukama držao pušku, sa spuštenom cevi prema asfaltu.

Kako se navodi u optužnici, u trenutku kada je Mustafa krenuo da uđe u automobil, Ibrahimović je podigao pušku i ispalio kratak rafal između dva parkirana vozila. Prilikom pucanja, savio je kolena, a zatim načinio jedan do dva koraka u pravcu žrtve.

Nakon toga, Ibrahimović je pušku spakovao u ranac i električnim trotinetom se udaljio sa mesta događaja, ali je ubrzo lociran i uhapšen.

Sve priznao

Optuženi je, kako se navodi u optužnici, od ranije poznat policiji. Protiv njega se vodi i postupak zbog učešća u ubistvu Novljanina Šćepana Roganovića, koje je izvršeno 13. februara 2020. godine u Herceg Novom.

- Priznajem izvršenje krivičnog dela.Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gde god bi me vidio. Nosio je pištolj - kazao je ranije pred sudijom optuženi Ibrahimović.

On je rekao "da ga je oštećeni jednom prilikom naterao da uđe u vozilo i povezao na brdo", a potom je dodao i da mu je Edmond tada uperio pištolj u glavi i "pretio da će mu namestiti robiju."

Kazao je da noć pre ubistva nije mogao da spava, te da je imao noćne more zbog maltretiranja.

- Nisam mogao da spavam i odlučio sam da ću da ga uplašim. Sutra sam kružio kod njegove zgrade 20 minuta, kada je naišao prepoznao me, iako sam imao kacigu. Rekao je: "Pucaj!". Video sam da drži nešto i više se ničega ne sećam. Stalno me je napadao, znao sam da ga neko štiti. Ne mogu da opravdam ovo što sam uradio. Žao mi je i nisam imao nameru da upotrebim oružje - rekao je Dino Ibrahimović.

Iznosio prljav veš klana

Likvidirani Edmond Mustafa bio je dobro poznat policiji, a takođe godinama unazad punio je stranice crne hronike.

Međutim, kako kažu izvori upoznati sa slučajem, Mustafa je ušao u rat sa pripadnicima svog klana, a otišao je toliko daleko da je na društvene mreže kačio materijal sa Skaj aplikacije, odnosno prepiske koje su međusobno vodili pripadnici škaljarskog klana.

- Navodno, Mustafa se posle ubistva Alana Kožara razočarao u svoje saborce, verujući da su Kožara "škaljarci" prodali "kavčanima". Inače, Alan Kožar je godinama važio za vođu kriminalne grupe iz Bara, a tokom rata kavačkog i škaljarskog klana, njegova grupa se praktično stopila u škaljarski klan - objašnjavaju izvori.

