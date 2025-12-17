AKTUELNO

Hronika

PRALA NOVAC STEČEN KRIMINALOM: Uhapšena žena zbog korupcije, ovako je muljala

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su M. A. (33) i S. H. (58) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

- Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe, otvorila račun u inostranstvu, preko kojeg je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H. vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti. Tokom oktobra 2021. godine M. A je, kako se sumnja, izvršila krivično delo pranje novca uslužno za druga lica, zadržavajući za sebe proviziju od 10 posto opranog novca - saopšteno je iz MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

- Krivična prijava podneta je i protiv I. J, koji se trenutno nalazi u bekstvu i za kojim se intenzivno traga - dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenje za borbu protiv korupcije nastavlja rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#pranje para

#ukp

POVEZANE VESTI

Hronika

AKCIJA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE U KRALJEVU: Oštetila kupce i banke za skoro 400 miliona, 'zaradila' više od 5

Hronika

OŠTETILA EPS ZA MILION DINARA! Uhapšena žena iz Knića: Prisvojila novac koji joj je poveren u radu

Hronika

OTKRIVENA ŠEMA SRBINA KOJI JE AKTER PREVARE OD 7 MILIONA EVRA: Prao pare od utaje poreza iz Nemačke u Srbiji!

Hronika

NOVO HAPŠENJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Doveo u zabludu privredno društvo iz Bugarske, pa u džep stavio preko 23 miliona

Hronika

UHAPŠENA RADNICA DOMA ZA ODRASLE U LESKOVCU: Novac od starih i bolesnih ukrala da plati sebi odmor i nameštaj!

Hronika

NOVA HAPŠENJA! NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Pali službenik Uprave granične policije i šumar, evo za šta se terete