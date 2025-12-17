AKTUELNO

Haos na Novosadskom putu: Više povređenih u stravičnom sudaru, među njima i dete!

Na Novosadskom putu, u blizini Europetrol pumpe, oko 17.25 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba, među njima i dete.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, u sudaru je učestvovalo više vozila. Stepen povreda još nije zvanično saopšten, ali ekipe Hitne pomoći brzo su reagovale i zbrinule povređene, koji su prevezeni u najbliže zdravstvene ustanove.

Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je usporen, a u jednom trenutku i potpuno obustavljen, što je izazvalo velike gužve u oba smera.

Nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i budu dodatno oprezni.

Autor: Dalibor Stankov

