Hronika

Detalji požara na Bežanijskoj kosi: Muškarac nastradao u vatrenoj stihiji

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dojavljeno je da u ulici Rajkovoj 8, na Bežanijskoj kosi gori garaža i da se u njoj nalazi čovek. Dolaskom na lice mesta za 7 minuta, vatrogasci spasioci su ustanovili da je garaža potpuno u plamenu i požar preti da se proširi na okolne objekte.

Intervenisalo je na licu mesta 27 vatrogasaca-spasilaca, ekipe EDB, policije i Hitne pomoći.

Foto: Pink.rs

Nakon lokalizacije požara, pronađeno je telo muškarca bez znakova života.

Hitna pomoć je konstatovala smrt.

Foto: Pink.rs

Telo nastradalog odneto je na obdukciju, gde će biti utvrđen uzrok smrti.

Uzrok požara biće poznat nakon istrage.

Foto: Pink.rs

Autor: A.A.

#Bežanijska kosa

#Muškarac

#Požar

#Vatra

