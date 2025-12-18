Detalji požara na Bežanijskoj kosi: Muškarac nastradao u vatrenoj stihiji

Dojavljeno je da u ulici Rajkovoj 8, na Bežanijskoj kosi gori garaža i da se u njoj nalazi čovek. Dolaskom na lice mesta za 7 minuta, vatrogasci spasioci su ustanovili da je garaža potpuno u plamenu i požar preti da se proširi na okolne objekte.

Intervenisalo je na licu mesta 27 vatrogasaca-spasilaca, ekipe EDB, policije i Hitne pomoći.

Nakon lokalizacije požara, pronađeno je telo muškarca bez znakova života.

Hitna pomoć je konstatovala smrt.

Telo nastradalog odneto je na obdukciju, gde će biti utvrđen uzrok smrti.

Uzrok požara biće poznat nakon istrage.

