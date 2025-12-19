OGLASILO SE TUŽILAŠTVO POVODOM INCIDENTA NA VRAČARU: Bjelici auto-lift spljoštio kola, ispituju se uzroci i odgovornost

Nakon nesvakidašnjeg incidenta u Sazonovoj ulici na Vračaru, gde je automobil propao kroz auto-lift, oglasilo se Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

U pitanju je automobil poznatog košarkaša Milka Bjelice (41).

Kako je saopšteno iz tužilaštva, policiji je naloženo vršenje uviđaja, kao i preduzmanje svih radnji u cilju utvrđivanja uzroka incidenta.

- Nakon što se utvrde okolnosti kritičnog događaja, tužilaštvo će doneti odluku da li je i ko odgovoran i da li se u radnjama nekog lica stiču obeležja krivičnig sela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti - navodi se u saopštenju

Autor: S.M.