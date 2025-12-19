PALI ZBOG PLJAČKE AUTOMOBILA: Uhapšene tri osobe, obili dva vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd - UKP, PS Novi Beograd i Policijske uprave u Nišu, uhapsili su I. M. (1980) i bugarske državljane M.Y.K. (1968) i I. G. P. (1967) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili dva krivična dela krađa.

Osumnjičeni su 16. decembra u Novom Beogradu iz vozila „tojota“ parkiranog ispred jedne menjačnice, ukrali torbicu u kojoj je bilo 1.500 evra i lična dokumenta. Istog dana, osumnjičeni su, iz parkiranog „BMW“, na ulici, na Savskom vencu, ukrali torbu u kojoj su bila dva laptop računara i 1.000 evra. Prilikom hapšenja, kod osumnjičenih je pronađen jedan laptop za koji postoji sumnja da potiče iz navedenog krivičnog dela. Osumnjičenima je, po nalogu tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Određen im je pritvor do 30 dana.

Autor: S.M.