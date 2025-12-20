SEĆATE LI SE 20. DECEMBRA 2019. GODINE? To je bio dan kada je započela najveća potera u istoriji Balkana: Svi su tražili ozloglašenog MALČANSKOG BERBERINA! (FOTO)

Slučaj otmice dvanaestogodišnje M. K. na današnji dan 2019. godine ostaje upamćen kao jedna od najobimnijih policijskih potraga u istoriji Srbije.

Glavni akter, Ninoslav Jovanović, poznatiji kao "Malčanski berberin", podigao je na noge celu državu, dok je sudbina devojčice danima visila o koncu.

Lukavstvo i otmica na putu do škole

Sve je počelo kobnog jutra, 20. decembra, u naselju Brzi Brod. Jovanović, višestruki silovatelj povratnik koji je već proveo 22 godine iza rešetaka, detaljno je planirao napad. Presreo je M.K. na putu do škole, lažno se predstavivši kao radnik škole kojem je potrebna pomoć da pronađe put. Naivno poverovavši odrasloj osobi, devojčica je ušla u automobil, čime je otpočela desetodnevna drama.

600 ljudi u potrazi po snegom okovanim selima

Potraga je trajala punih 10 dana u surovim zimskim uslovima. U akciji je učestvovalo preko 600 pripadnika MUP-a, Žandarmerije, helikopterske jedinice, kao i brojni dobrovoljci i lovci.

U napuštenim objektima gde su se skrivali, policija je pronalazila pramenove kose, što je bio Jovanovićev prepoznatljiv "potpis" po kojem je i dobio nadimak.

Koristili su napuštene vikendice, zemunice i štale u okolini Knjaževca i Svrljiga, vešto izbegavajući potrole.

Trenutak spasenja u selu Pasjača

Preokret se dogodio 29. decembra. Vlasnik jedne vikendice u selu Pasjača primetio je sumnjive tragove i razbijen prozor. Kada je ušao, Jovanović je iskočio kroz prozor i pobegao u šumu, ostavivši iscrpljenu i preplašenu M.K. u kući. Devojčica je odmah hospitalizovana u Nišu, gde je započeo njen dug proces oporavka.

Hapšenje

Jovanović je uspevao da izmiče policiji još nekoliko dana, sve dok 5. januara 2020. nije lociran i uhapšen na lokalnom groblju u svom rodnom selu Malča. Izgledao je iscrpljeno, skrivajući se u rupi koju je sam iskopao.

Pravosudni ishod bio je istorijski:

Jovanović je postao jedan od prvih osuđenika na doživotni zatvor po novom zakonu.

Nije dočekao kraj kazne. Preminuo je u julu 2022. godine u zatvoru Zabela nakon srčanih problema.

Nasleđe slučaja: "Pronađi me"

Ovaj tragični događaj bio je jedan od glavnih pokretača za uvođenje sistema Amber Alert (u Srbiji "Pronađi me"). Danas, zahvaljujući M.K. borbi i angažovanju javnosti, Srbija ima mehanizam koji alarmira čitavo društvo u prvim satima nestanka deteta, kako se ovakav scenario više nikada ne bi ponovio.

Autor: D.Bošković