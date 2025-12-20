Godinu dana od jezive likvidacije: Pivce ubijen pred trudnom verenicom, istraga otkrila brutalne veze sa klanom Belivuk-Miljković!

Nikola Stanković (27), poznat pod nadimkom Pivce, likvidiran je pre godinu dana u svojoj spavaćoj sobi u porodičnoj kući u Kaluđerici, dok je spavao pored tada trudne verenice.

Maskirani napadači, naoružani automatskim oružjem, upali su u kuću u gluvo doba noći i ispalili kišu metaka na Stankovića, koji je u tom trenutku bio u kućnom pritvoru.

Detalji kobne noći

Napadači su 21. decembra, nekoliko sati iza ponoći, preskočili ogradu, razbili staklo na ulaznim vratima i ušli u kuću.

Prethodno su posmatrali objekat, čekajući da gosti napuste dom nakon proslave krsne slave Svetog Nikole.

U spavaćoj sobi, gde je Stanković bio sa verenicom, otvorili su vrata i zapucali.

Njegova verenica pokušala je da ga zaštiti, pa je jedan metak pogodio u šaku.

Napadači su zatim pobegli vozilom koje ih je čekalo u blizini.

Istraga i osumnjičeni

Kao direktni izvršioci ubistva označeni su:

Nuri N., državljanin Severne Makedonije (u bekstvu)

Veljko E.

Đorđe M.

Za pomaganje se sumnjiče:

Aleksa N. (vozač „škode“ korišćene u bekstvu)

Filip A.

Petar Ž.

Željko D.

Automobil i oružje korišćeni u zločinu kasnije su zapaljeni. Osumnjičeni su nakon nekoliko dana uhapšeni na različitim lokacijama u Srbiji i od tada se nalaze u pritvoru.

Prema navodima istrage, kriminalna grupa koja je angažovala plaćene ubice imala je detaljno razrađen plan i logistiku likvidacije. Sumnja se da su napadači znali raspored prostorija u kući i tačno gde se Stanković nalazio.

Stanković je u trenutku ubistva bio u kućnom pritvoru sa nanogicom, jer mu se sudilo za pokušaj ubistva iz 2022. godine, kada je, prema optužnici, pucao na šefa obezbeđenja jednog beogradskog noćnog kluba.

Autor: Dalibor Stankov