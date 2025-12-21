Četiri saobraćajke u Beogradu u noći za nama: Ima povređenih

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, uz četiri saobraćajne nezgode sa ukupno četiri povređena putnika, ali bez stradalih ili teže povređenih.

Tokom noći dogodile su se četiri saobraćajne nezgode na teritoriji grada Beograda sa četiri povređena putnika, bez teže traume, naveli su iz Hitne pomoći za Tanjug.

Troje putnika prevezeno je u kliničko-bolničke centre na dalje lečenje, dok je četvrtom putniku lekarska pomoć pružena na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći su imale ukupno 129 intervencija, od čega 21 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti, popust hipertenzičara, ali najviše pacijenti sa respiratornim problemima, odnosno gušenjem.

Autor: Marija Radić