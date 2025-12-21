PRVE SLIKE STRAVIČNE NESREĆE NA AUTO-PUTU ZA NIŠ: Vozilo nemačkih tablica sleteo sa puta, dve osobe poginule (FOTO)

Stravičan saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe poginule, a jedna teško povređena dogodila se na auto-putu Beograd - Niš kod petlje Umčari.

Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo kada je automobil sleteo sa auto-puta, udario u zaštitnu metalnu ogradu, a potom u reflektujući stub.

Na licu mesta konstatovana je smrt dva lica, muškarca i žene (vozača i suvozača) dok je putnik prevezen u Urgentni centar.

Oni su bili u automobilu marke Seat nemačkih registarskih oznaka i u pitanju su državljani Severne Makedonije, albanskog porekla, koji su, kako se pretpostavlja išli iz Nemačke na odmor u Severnu Makedoniju.

Uzrok ove nesreće biće utvrđen tokom istrage, pretpostavlja se da je vozač, najverovatnije, zbog umora zaspao i da je zbog toga izleteo automobilom van kolovoza.

Na licu mesta bili su angažovani pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći i vatrogasci - spasioci koji su iz potpuno smrskanog automobila izvukli teško povređenu osobu, kao i tela dvoje nastradalih.

Autor: Marija Radić