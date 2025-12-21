PLANIRAO NAPADE U BEOGRADU: Ko je vehabija kog je SAJ ubio kod Novog Pazara – osuđen za terorizam, bacao bombe na policajce, a evo šta je govorio o Legiji!

Vehabija Senad Ramović Becan, osuđen za terorizam i poznat po oružanim obračunima sa policijom, ubijen je u okršaju sa pripadnicima SAJ-a kod Novog Pazara.

Njegovo ime povezivalo se sa planiranjem napada u Beogradu, a u zatvoru je govorio i o poznanstvu sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Okršaj kod administrativne linije

Ramovića je locirala BIA u šumi na teško pristupačnom području, u ataru sela Hotkovo. Kada su specijalci MUP-a pokušali da ga uhapse, odbio je da se preda i pucao na policajce. U razmeni vatre je eliminisan.

Osuđen za terorizam

Senad Ramović iz Novog Pazara ranije je osuđen na 13,5 godina zatvora zbog terorizma. Njegovo ime postalo je aktuelno nakon nedavnog terorističkog napada u Beogradu, kada je vehabija Miloš Žujović, poznat kao Salahudin, samostrelom ranio pripadnika Žandarmerije ispred izraelske ambasade.

Ramović je uhapšen 2007. godine nakon žestokog obračuna sa policijom u selu Trnava kod Novog Pazara, zajedno sa 14 saradnika označenih kao pripadnici vehabijskog pokreta. Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića i pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.

Poznanstvo sa Legijom

U intervjuu iz 2021. godine Ramović je govorio o boravku u zatvoru i poznanstvu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Podsetio je na događaje iz 2006. kada je došlo do pucnjave u džamiji u Novom Pazaru, nakon čega je, kako je tvrdio, lažno optužen.

Kasnije je sa saborcima nabavio oružje i odneo ga na planinu Ninaja kod Sjenice. „Oružje smo hteli da zakopamo, da ga imamo ako zatreba da se odbranimo“, rekao je tada Ramović.

Obračun sa policijom

Ramović je opisao kako je tokom akcije policije u Trnavi bacio bombu na policajce, a zatim pucao iz puške. Njegov saborac Ismail Prentić tada je ubijen, dok je Ramović ranjen sa šest metaka.

Prema presudi, on i saradnici su se teretili da su planirali napade na ambasadu SAD, zgradu „Beograđanka“ i druge objekte u Beogradu. „Navodno je trebalo da dignemo u vazduh ambasadu SAD i Beograđanku, ali je to sve palo na sudu“, tvrdio je Ramović.

Policija o Ramoviću

Ministar policije Ivica Dačić ranije je otkrio da je Ramović pretio policajcima sekirom, ali da se nije pojavio kada su došli kod njega. „Pretpostavio je da možemo da dođemo“, rekao je Dačić.

Autor: Dalibor Stankov