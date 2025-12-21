PRONAĐENA BOMBA U DVORIŠTU JEDNE KUĆE U RESNIKU! Na terenu policija i vatrogasci, čeka se kontradiverziona ekipa koja će ukloniti eksploziv!

Danas oko 14.20 časova u beogradskom naselju Resnik pronađena je bomba u dvorištu jedne kuće. Na sreću, eksplozivna naprava se nije aktivirala i nije bilo povređenih.

Prema informacijama, bomba je bačena u dvorište porodične kuće, ali nije eksplodirala. Incident je izazvao veliku uznemirenost među stanovnicima Resnika.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Rakovica – tri vatrogasca-spasioca sa vozilom. Njihov zadatak bio je da obezbede teren i spreče eventualne posledice.

Istraga o ovom događaju je u toku, a više informacija očekuje se uskoro.

Autor: Dalibor Stankov