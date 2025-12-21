Državljanin Srbije, sumnja italijanska policija, prodao 200 štenaca rase maltipu

Državljanin Srbije uhapšen je u okolini Bolonje zbog ilegalnog uzgajanja i prodaje čak 200 štenaca rase maltipu - mešanaca maltezera i pudlice, koje je prodavao po ceni od 800 evra po štenetu!

Kako prenosi Korijere di Bolonja, Srbin je nekoliko godina švercovao keruše, od kojih su neke bile skotne, donosio ih u Italiju i prodavao njihove štence bez potrebnih zdravstvenhih sertifikata.

- Istraga je razotkrila ovog "uzgajivača amatera" i zaplenila mu sedam štenaca rase malitpu koje je uzgajao u stanu Kalasečio di Reno. On se tereti za ilegalnu preprodaju životinja - navode mediji.

Srbin je, kako se sumnja, u matičnoj zemlji pario i donosio trudne ženke, te su se štenci rađali u stanu. On je, pokazala je istraga, u početku pokušavao da se legalno bavi poslom, te je neke od ljubimaca registrovao na imena svojih rođaka.

- Italijanski propisi o uzgoju i prodaji životinja su jako strogi i on očito nije mogao da ih se pridržava. Istraga je utvrdila da je on lažno prijavljivao neke od životinja da su rođene u Italiji, ali, nije imao neophodne papire za njih - prenose.

Prema rekonstrukciji karabinjera, sa načinom rada koji je prilično uobičajen u ilegalnoj onlajn trgovini životinja, kako je priznao maršal Roberto Rosika - navodni počinilac je počeo da prodaje prve štence na poznatom onlajn sajtu za kupovinu i prodaju pre dve ili tri godine.

- Kada je shvatio kakva je potražnja postepeno je povećavao svoj broj, dostigavši dva legla godišnje po majci i ukupno najmanje 200 mešanaca prodatih za oko 800 evra po komadu - naveo je Rosika ispred italijanske policije.

Prema italijanskim zakonima, objašnjavaju, zabranjena je prodaja mladunaca mlađih od 60 dana, dok oni koji dolaze iz inostranstva moraju biti stari tri meseca i 21 dan i biti vakcinisani protiv besnila i posedovati pasoš.

- Prilikom onlajn prodaje mladunci moraju imati veterinarski sertifikat. Štenci koji su nađeni kod Srbina prebačeni su u nadležnu instituciju u kojoj će dobiti potrebnu negu, a potom i porodice koje će ih bezgranično voleti - prenela je Korijere di Bolonja.

Autor: D.Bošković