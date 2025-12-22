Crno jutro u Kaću: Meštani u šoku nakon jezivog otkrića

U Kaću kod Novog Sada jutros oko 6.50 časova pronađeno je telo muškarca. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, reč je o samoubistvu.

Muškarac (82) život je okončao pneumatskim oružjem za životinje. Ekipa Hitne pomoći je na licu mesta konstatovala smrt.

Pomoć i podrška

Za osobe koje razmišljaju o samoubistvu ili se suočavaju sa krizom, dostupan je SOS telefon 0800/309-309 (opcija 1), koji radi 24 sata dnevno. Na pozive se javljaju stručnjaci Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, dok Centar za mentalno zdravlje radi od 9 do 18 časova i takođe prima bez zakazivanja.

Autor: Dalibor Stankov