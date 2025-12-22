OKRIVLJENIMA ZA UBISTVO DANKE ILIĆ OPET PRODUŽEN PRITVOR: Janković i Dragijević već 20 meseci iza rešetaka, tužilaštvo čeka jedan papir za nastavak istrage!

Istraga slučaja dvogodišnje Danke Ilić i dalje praktično stoji u mestu, jer se čeka jedan od ključnih dokaza - veštačenje vezano za rekonstrukciju događaja, koje bi trebalo da rasvetli okolnosti njenog nestanka i navodnog ubistva.

Iako je od pokretanja ponovne istrage prošlo više meseci, bez ovog nalaza tužilaštvo ne može da napravi dalji iskorak u postupku, zbog čega ceo predmet i dalje "tapka" u mestu, a optužnica još uvek nije podignuta. Dok se čeka da veštačenje pristigne u tužilaštvo, osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić je produžen pritvor za još mesec dana, tako da se Dejan Dragijević i Srđan Janković već 20 meseci nalaze iza rešetaka.

Kako piše Kurir, deo dokumentacije je već stigao u tužilaštvo, ali ne u potpunosti.

- Nalaz veštačenja je dostavljen, ali mišljenje veštaka još uvek nije. Upravo taj deo iz veštačenja rekonstrukcije je ključan, jer bez njega ne može da se oceni sama rekonstrukcija događaja i da se potvrde ili ospore dosadašnje sumnje istrage - kaže izvor Kurira blizak postupku.

Sagovornik dodaje da se zbog toga čeka sa donošenjem daljih odluka, iako su osumnjičeni i dalje u pritvoru.

- Svi čekaju da se taj deo dokumentacije kompletira kako bi se istraga konačno pokrenula sa mrtve tačke. Dok se ne dobije kompletno veštačenje, istraga je faktički blokirana. Svi dalji koraci zavise od tog mišljenja - navodi izvor.

Inače, optužnica je podizana dva puta i oba puta je vraćena na dopunu, a predmet je iz nadležnosti Višeg suda u Zaječaru, prebačen u nadležnost Višeg suda u Negotinu.

Iza rešetaka

Dejan Dragijević i Srđan Janković, osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić i dalje se nalaze u pritvoru, nakon što im je, kako saznajemo, isti nedavno produžen odlukom nadležnog suda. Iako su branioci uložili žalbe na ovu odluku, pritvor je produžen na predlog tužilaštva, koje smatra da i dalje postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje iza rešetaka.

Pritvor je produžen jer, prema stavu tužilaštva, i dalje postoji opasnost od uticaja na svedoke i mogućnosti bekstva, s obzirom na težinu krivičnog dela koje im se stavlja na teret.

- Branioci su uložili žalbe na rešenje o produženju pritvora, ali je sud prihvatio stav tužilaštva da razlozi zbog kojih je pritvor ranije određen i dalje postoje - navodi sagovornik.

Hronologija slučaja 26. mart 2024. nestala dvogodišnja Danka Ilić u Banjskom Polju. 4. april 2024. privedeni Srđan Janković i Dejan Dragijević, zaposleni u JKP „Vodovod“ Bor. 24. septembra 2024. podignuta prva optužnica, ali vraćena Tužilaštvu na dopunu. 16. juna 2025. sprovedena rekonstrukcija događaja u Banjskom Polju.

Rekonstrukcija trajala satima

U Banjskom Polju, podsetimo, 16. juna ove godine održana je višečasovna rekonstrukcija nestankai ubistva dvogodišnje Danke Ilić i tada su iz pritvora dovedeni i osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51) u pratnji svojih advokata. Na mestu nestanka bili su i forenzičari, policija, ali i roditelji nestale devojčice, Ivana i Miloš Ilić.

- U rekonstrukciji je učestvovalo na desetine ljudi, počev od osumnjičenih, majke nestale devojčice, svedoka, advokata, policije, forezničara, tužioca... Apsolutno smo ''preslikali'' 26. mart 2024. godine, a sada se u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru radi obrada koja je izuzetno obimna. Svi koji su se našli pred Višim javnim tužilaštvom u ovom predmetu prethodnih godinu dana na rekonstrukciji su dali identične izjave kao prvi put, a osumnjičeni su negirali zločin, što su i pred nama kazali. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju jer je Apelacioni sud u Nišu to zahtevao - rečeno je ranije u zaječarskom tužilaštvu.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni su i dalje pri svojim iskazima u kojima tvrde da devojčicu nikada nisu videli.

Podsetimo, slučaj ubistva Danke Ilić izazvao je veliku pažnju javnosti kada je devojčica nestala tog 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju. Sve se izdešavalo, prema sumnjama istražnih organa, dok se igrala ispred kuće, a kada ju je automobil službenog preduzeća "Vodovod" udario i usmrtio.

Osumnjičeni Janković i Dragijević, zaposleni u tom preduzeću, terete se da su devojčicu udarili službenim vozilom, a zatim pokušali da prikriju tragove zločina. Telo male Danke do danas nije pronađeno.

Autor: A.A.