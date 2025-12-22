U BARSELONI LIKVIDIRAN ŠKALJARAC?! Poznati novi detalji vatrenog obračuna, policija proverava da li je reč o OVOM MUŠKARCU iz Podgorice

Crnogorska policija sa kolegama iz Španije proverava da li je u Barseloni ubijen M. M. iz Podgorice, rečeno je „Vijestima“ iz više izvora iz bezbednosnog sektora.

Prema istim informacijama, reč je o navodnom pripadniku škaljarskog kriminalnog klana.

Tamošnji mediji prenose da katalonska policija (Mossos d'Esquadra) istražuje pucnjavu u kojoj je danas poslepodne u Kasteldefelsu ubijen muškarac.

El Caso navodi da je oko 16 sati jedan muškarac sa tri hica pogođen u leđa nasred ulice, u blizini grupe kontejnera za smeće u ulici Dr. Fleming.

#Tiroteo mortal en #Castelldefels

Un hombre ha muerto tras recibir tres disparos en la calle Dr. Fleming, junto parque Muntanyeta, en un suceso que podría ser un ajuste de cuentas. El autor huyó.Amplio dispositivo con Policía Local, Mossos, SEM y helicóptero en su búsqueda pic.twitter.com/k0agZgQYXP — NoticiasDeCastelldefels (@NCCastelldefels) 22. децембар 2025.

„Žrtva je teško povređena i umrla je na licu mesta“, prenosi El Caso.

Navode i da je reč o muškarcu iz Istočne Evrope: „A vlasti će morati da potvrde njegov identitet i utvrde njegov odnos sa napadačem, koji je pobegao“.

Autor: M.R.