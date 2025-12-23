AKTUELNO

Automobil sa 10 migranata sleteo s puta, uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje ljudi: Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su A.S. (2001) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Policija je pored puta kod sela Studena, opština Babušnica, pronašla putničko vozilo marke „ford fokus“ koje je sletelo sa puta i udarilo u drvo, u kojem su se nalazila 10 iregularna migranta, svi državljani Avganistana.

Osumnjičeni A.S., pobegao je u pravcu Babušnice, ali ubrzo je pronađen i uhapšen i utvrđeno je da upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Protiv njega će Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu biti podneta i odgovarajuća krivična prijava u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja.

Zbog zadobijenih povreda iz saobraćajne nezgode, iregularni migranti su odveženi u Opštu bolnicu u Pirotu radi ukazivanja lekarske pomoći, od kojih je jedan zadržan radi daljeg lečenja, dok su ostali pušteni nakon ukazane lekarske pomoći.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.

